Diciassette persone in più ospitate rispetto a quelle consentite dalle autorizzazioni e per le quali non era stata data comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, come invece previsto dalla normativa vigente.

Due amministratori di una società che gestisce una struttura socio assistenziale della riviera jonica sono stati pertanto denunciati all’Autorità Giudiziaria e al Sindaco del comune interessato, in qualità di autorità sanitaria locale. Lo stesso primo cittadino è stato interessato per gli adempimenti di competenza per redistribuire le persone in esubero presso altre strutture autorizzate.

I Controlli sono stati condotti dai Carabinieri della Compagnia di Taormina, del NAS di Catania e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina. Occorre precisare che gli stessi non hanno rilevato irregolarità sulla posizione lavorativa dei dipendenti.