Galati Mamertino – Il Sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore ha delucidato la cittadinanza sul finanziamento ottenuto per la videosorveglianza, sui sopralluoghi effettuati nel ponte di Via Cavour, sui vari progetti già attuati sul territorio comunale e su quelli in corso d’opera.

Il primo cittadino galatese, nel corso di un’intervista al nostro giornale online, ha passato in rassegna i lavori al Palazzo De Spuches, alla Chiesa del Rosario, al Centro Comunale di Raccolta, allo Stadio Comunale “Ducezio-Parafioriti” (con i lavori alle torri faro e la sistemazione delle tribune), e ha sottolineato i vari finanziamenti come quello per la mensa scolastica e quello dell’ex Scuola materna di Via Pilieri.

“Quello della videosorveglianza è uno dei tanti finanziamenti che abbiamo intercettato, – dichiara il Sindaco Amadore – con un importo di circa 66.000 euro. Sono molto soddisfatto, in quanto il nostro Comune è arrivato al tredicesimo posto su più di 2.000 istanze presentate, e il progetto si basa sull’installazione di un circuito di videosorveglianza. In vari punti del paese, soprattutto agli ingressi, saranno installate delle telecamere di ultima generazione, che daranno ai cittadini una percezione di sicurezza e che aiuteranno a contrastare delle situazioni di illegalità (si parla ad esempio del lancio e dell’abbandono di sacchetti della spazzatura). E a proposito di rifiuti è in fase di ultimazione, anzi è stato già collaudato e presto verrà consegnato alla comunità galatese, il Centro Comunale di Raccolta, per dare un servizio più efficace e più efficiente ai nostri concittadini. Per la raccolta differenziata siamo circa all’80% al momento attuale e questo grazie alla collaborazione dei cittadini.

Ringrazio poi i tecnici della Città Metropolitana di Messina, con cui abbiamo instaurato una grande collaborazione e con cui stiamo lavorando in sinergia, che sono giunti nel Comune galatese per effettuare dei sopralluoghi al ponte di Via Cavour e in un’altra zona del paese chiamata “Tornello” (zone che presentano delle criticità). I tecnici ci hanno dato delle rassicurazioni sugli interventi che andranno ad eseguire su queste zone del paese. Il sopralluogo ha interessato anche la Strada scorrimento veloce, che collega Galati Mamertino a Rocca di Capri Leone; abbiamo intrapreso l’iter di provincializzazione della Strada, cosi come è stato operato per l’arteria stradale più a valle, quella “Due Fiumare” che ci collega a Mirto.

Il nostro Comune ha ottenuto un finanziamento di 209.000 euro per la mensa scolastica e un altro di oltre 1 milione di euro, concesso dall’Assessorato alla Famiglia, per quanto riguarda l’ex Scuola materna di Via Pilieri, che diventerà un Centro diurno e notturno con un arricchimento dell’offerta anche turistica. Accanto a questa struttura sorge lo Stadio “Ducezio-Parafioriti”, che sarà presto arricchito con le torri faro e dalla sistemazione delle tribune. Il nostro intento è anche quello di rinnovare il Centro sportivo di località Rafa; l’anno scorso abbiamo sistemato l’interno della piscina e abbiamo adesso stanziato le risorse per sistemare tutto l’esterno. Abbiamo presentato un progetto nel bando “Sport e Periferie“, per cui siamo in attesa di riscontro, per i campetti di calcetto, di tennis e di pallavolo, che si trovano accanto al campo di padel; stiamo anche sbloccando l’iter per il Palazzetto dello Sport, che sorge poco sopra a queste strutture sportive. Per quanto riguarda altri lavori pubblici, una risorsa fondamentale per il nostro paese è il Palazzo de Spuches, adiacente alla centralissima Piazza San Giacomo; per il Palazzo abbiamo intercettato un altro finanziamento di circa 600.000 euro, che permetterà finalmente di rendere fruibile al pubblico questa struttura come Centro museale. Un altro bando, a cui abbiamo partecipato, è quello della digitalizzazione e, insieme al Comune di San Salvatore di Fitalia e ringrazio per questo il Sindaco Pizzolante, abbiamo portato avanti insieme un bando per i servizi sociali. Tra pochi mesi concluderemo i lavori nella Chiesa del Rosario, che sarà presto dunque inaugurata e resa fruibile. Non nascondo la mia soddisfazione per il NEBLAB, l’Incubatore di Imprese dei Nebrodi, per cui finalmente è arrivato il finanziamento, e molte imprese, non solo di questo territorio, sono interessate a venire a Galati Mamertino per investire. Stiamo lavorando anche alla riapertura della zona, in cui doveva sorgere la Casa Albergo per anziani. Siamo al lavoro a 360 gradi, perché il nostro paese merita di avere tutte queste attenzioni e, quando si lavora sodo, i risultati piano piano arrivano”.