Sarebbe di un sedicenne straniero il corpo rinvenuto semicarbonizzato ieri sera a Merì, in piazza Italia ’90, l’area davanti al Campo Sportivo. I Carabinieri stanno continuando a indagare instancabilmente a 360 gradi, senza escludere alcuna pista, per riuscire a delineare i contorni della tristissima vicenda.

Da un primo esame esterno sul corpo del giovane, non sarebbero stati trovati segni di arma da fuoco o arma da taglio. In queste ore gli inquirenti stanno cercando ottenere i riscontri necessari per poter procedere all’identificazione ufficiale del giovane.

Sul posto, infatti, non sono stati trovati documenti che potevano. Il Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina sta procedendo ai rilievi. Probabilmente l’ufficialità delle generalità sarà resa nota soltanto dopo i riscontri provenienti dall’Esame del DNA.

Foto: Sicilians