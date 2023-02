Il collegio del tribunale di Patti, presidente La Spada, giudici Gullino e Zantedeschi, ha assolto perché il fatto non sussiste un 73enne di Capo d’Orlando, accusato di sfruttamento della prostituzione.

La parte offesa era l’ex compagna dell’imputato che, secondo quanto riferito, sarebbe stata costretta per anni a prostituirsi in incontri organizzati dall’uomo anche dentro l’abitazione nella quale convivevano. Il compagno avrebbe quindi ottenuto il pagamento in denaro o altro per le prestazioni della donna, fatta oggetto secondo l’accusa anche di minacce di morte nel caso in cui si fosse rifiutato o avesse raccontato ad altri i fatti.

La denuncia della donna nel 2012 fece quindi scattare le indagini, con l’acquisizione da parte degli inquirenti anche dei tabulati telefonici da cui risultavano i messaggi e le chiamate tra la vittima e i presunti clienti. In giudizio l’avvocato Nunziatina Armeli ha però contestato la ricostruzione della parte offesa e l’attendibilità delle sue dichiarazioni, anche attraverso testimonianze e documentazione prodotte dalla difesa.

Il pm aveva quindi avanzato richiesta di condanna dell’imputato a cinque anni di reclusione e 1500 euro di multa. Il collegio del Tribunale di Patti ha però assolto l’imputato perché il fatto non sussiste mentre per un’imputazione di ingiuria l’assoluzione è giunta perché la legge non prevede più il reato.

Dichiarata invece la prescrizione di altre ipotesi tra cui minaccia, violenza privata, maltrattamenti e molestie, due delle quali vedevano imputato un anziano, nei confronti della stessa parte offesa.