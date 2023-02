Mirto – Prenderà il via Domenica 19 Febbraio il Carnevale Mirtese 2023 “Il Ritorno”, che verrà riproposto con balli, degustazioni e sfilate dopo diversi anni di assenza.

L’edizione 2023 del Carnevale viene organizzata dall’Associazione culturale “Mirtoti Sfascia Carri”, che si sta occupando della preparazione e dell’allestimento dei carri allegorici; saranno 3 giornate all’insegna della musica, del divertimento e della degustazione di prodotti tipici locali.

Si parte il 19 Febbraio con la sfilata dei carri allegorici alle ore 15:00, mentre in serata alle 20:00 si terranno balli in maschera e la degustazione di salsiccia calda. Lunedì 20 Febbraio alle ore 20:00 ecco i balli in maschera, accompagnati dalla maccheronata; infine Martedì 21 Febbraio alle 15:00 si svolgerà un’altra sfilata dei carri allegorici per le vie del paese, mentre alle ore 20:00 il Carnevale si concluderà con balli in maschera, fave bollite, pane cunzatu e dolci.