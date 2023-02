Barcellona – Dopo l’ultimo consiglio comunale con l’elezione del vicepresidente dell’assemblea, Forza Italia – ormai stabilmente all’opposizione – attacca ancora frontalmente l’Amministrazione Comunale con una durissima nota diffusa dal Coordinamento Cittadino nel pomeriggio di ieri.

Una presa di posizione forte e decisa, quella degli esponenti del partito forzista nella Città del Longano che parla addirittura di “tracollo del nuovo corso dell’Amministrazione Calabrò” che si manifesterebbe “in modo continuo e inarrestabile”. Una teoria per la quale viene tirato in ballo proprio l’ultimo Consiglio Comunale, quello che mercoledì sera ha fatto registrare l’elezione del nuovo Vicepresidente del Civico Consesso. Forza Italia scrive addirittura di “ben tre figuracce consecutive collezionate dal Sindaco e dai Consiglieri che lo sostengono”.

“Per cominciare – si legge testualmente – hanno votato ed eletto con i loro soli 6 (dicasi SEI) voti il consigliere di opposizione Antonio Mamì come vicepresidente del Consiglio Comunale, subendo la mortificazione di ottenere da quest’ultimo il rifiuto di accettare la carica e ottenendo come unico risultato l’evidenziare, una volta di più, come, in poco più di due anni, il sindaco sia riuscito a dilapidare una maggioranza granitica. A seguire, hanno eletto tra le loro fila il nuovo vicepresidente con soli 8 voti (su 24 totali) che rappresentano probabilmente un record negativo senza precedenti nell’elezione di una carica dell’ufficio di Presidenza nella nostra Città”.

Quindi l’affondo diventa più forte e deciso: “Purtroppo, però, a seguire, il team Calabró, essendo in netta minoranza, ha pensato bene di abbandonare l’aula senza più rientrarvi, facendo saltare il numero legale e impedendo al civico consesso di approvare importantissimi provvedimenti come, ad esempio, il pagamento delle somme dovute alle imprese che hanno lavorato per il comune per il ripristino dei danni causati dagli ultimi eventi alluvionali. Sommiamo quest’ultima performance alle criticità che, in questi giorni, abbiamo denunciato su indennità, imposte comunali, cimitero, lavori pubblici, servizi sociali e a quelle che denunceremo nei prossimi giorni (tantissime che investono più settori e servizi della Città, non in ultima la problematica che riguarda la verifica dei corsi d’acqua e delle saie che ricadono sul nostro territorio) e capiamo bene che la disfatta di questi amministratori, che paralizzano in modo irresponsabile i lavori d’aula, non attiene più solo ai rapporti tra partiti, ma si traduce anche in nocumenti per la cittadinanza. E questo lo riteniamo inaccettabile”.

Quindi una nuova richiesta di dimissioni al primo cittadino: “Forza Italia, alla luce della crescente inadeguatezza di questa amministrazione, si dichiara sempre più convinta della correttezza della propria scelta coraggiosa e responsabile di porsi in opposizione, ritenendo che questo sia l’unico modo per rappresentare proficuamente i cittadini, il che è per noi di gran lunga più importante delle poltrone e delle cariche e, al contempo, dal momento che le cose per il sindaco non potranno che peggiorare, lo invita a mettere fine a questa ormai grottesca rappresentazione, se non per amor proprio, almeno per decoro nei confronti dei cittadini”.