Sicilia – L’anticiclone cresce e favorisce condizioni di tempo più mite e stabile. Cieli da poco nuvolosi a nuvolosi con schiarite soprattutto in serata.

Le temperature appaiono in risalita. I venti spireranno invece deboli dai quadranti nord occidentali, in rotazione a settentrionali. Per quanto riguarda i mari, il Tirreno sarà da quasi calmo a poco mosso. Stessa situazione per lo Ionio.