Per la sentenza d’appello nel processo per la morte di Provvidenza Grassi si dovrà attendere l’esito di una perizia tecnica disposta dal collegio della seconda sezione penale di secondo grado presieduto dal giudice Bruno Sagone.

La 27enne Provvy Grassi volò con l’auto dalla Tangenziale nel 2013. Il suo corpo fu trovato dopo mesi in una scarpata, dove era finita con l’auto precipitando dal viadotto autostradale della tangenziale in direzione Catania. Il collegio della seconda sezione penale di secondo grado presieduto dal giudice Bruno Sagone ha disposto l’esecuzione di una perizia tecnica, affidando l’incarico all’ingegnere Santi Mangano, un professionista molto esperto che ha già lavorato su molti casi giudiziari.

Tre i funzionari del Consorzio autostrade siciliane che in primo grado per omicidio colposo, in primo grado a gennaio del 2020 furono condannati dalla prima sezione penale del tribunale. Si tratta dei funzionari del Cas Maurizio Trainiti e Letterio Frisone (un anno di reclusione) e Gaspare Sceusa (2 anni).