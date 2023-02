Si è arrivati alla fase delle richieste di condanne nel processo sul traffico illecito di rifiuti edili, che ha visto l’iscrizione nel registro degli indagati di alcuni dei principali costruttori di Messina.

Davanti al gup Ornella Pastore il sostituto della Dda Rosanna Casabona, che rappresentava l’accusa e ha anche coordinato l’indagine della Guardia di Finanza, ha chiesto dieci condanne, che vanno da uno a cinque anni, per gli imputati che hanno scelto di essere giudicati in abbreviato.

La sentenza è attesa per il 24 febbraio. Il 17 febbraio, sempre davanti al gup Pastore, si aprirà davanti alla sezione penale del tribunale presieduta dal giudice Maria Eugenia Grimaldi il processo per i 28 indagati che sono stati rinviati a giudizio. Secondo la Dda e la Finanza per alcuni anni i principali costruttori della città si sarebbero rivolti ai Mancuso per smaltire illegalmente i loro rifiuti di cantiere in un sito abusivo nascosto tra i boschi di Gravitelli.