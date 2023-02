Longi – E’ stato presentato ufficialmente il programma del Carnevale Longese 2023, che ha preso il via questa mattina con la sfilata in maschera delle Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e con la Festa di Carnevale e l’animazione dell’Associazione “Marameo”.

Il calendario del Carnevale proseguirà Domenica 19 Febbraio alle ore 10:00, attraverso la Mostra di carrozze con cuscinetti a sfera presso il Campo plurimo; alle 15:00 si svolgerà la sfilata dei gruppi mascherati, con giochi e animazione in Piazza Umberto I, mentre alle ore 22:00 si terrà una serata danzante in maschera in Via Vendipiano, con il dj set Leone Araca.

Infine Martedì 21 Febbraio ci sarà nel pomeriggio un’altra sfilata di gruppi mascherati, con giochi e animazione in Piazza Umberto I, e in serata ecco l’evento “Longi in maschera“, attraverso una serata danzante con dj set in Via Vendipiano.