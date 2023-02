Un progetto di Educazione, Promozione, Informazione e Comunicazione Ambientale. Ecco cosa è “Messina 2030 Green Events” presentato a Palazzo Zanca, dove è stato siglato il protocollo d’intesa tra il Comune di Messina, le partecipate AMAM Spa, MessinaServizi Bene Comune, Messina Social City e ATM Spa, e l’Ufficio Regionale scolastico Provinciale.

“Il Comune di Messina prosegue, in sinergia con le Società Partecipate, il percorso già avviato nel 2018 – ha detto il Sindaco Basile – caratterizzato dalla promozione e organizzazione in questi anni di numerose iniziative di educazione e formazione ambientale rivolte alle Scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, avvalendoci della preziosa collaborazione dell’Ufficio Scolastico provinciale, e di associazioni e fondazioni impregnate nel settore. Il progetto ‘Messina 2030 Green Events’ nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di promuovere la cultura dello sviluppo ecosostenibile che ha individuato attraverso la stesura di questo protocollo una strategia di azione congiunta tra l’ente Comune, le Partecipate e l’Ufficio Scolastico di Messina.

In questo percorso l’organismo scolastico è partner fondamentale in quanto per il suo ruolo di educatore, attraverso le scuole, è possibile sviluppare tematiche inerenti l’informazione, la formazione e l’educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile. L’obiettivo congiunto del protocollo è il cambiamento – ha precisato Basile – che deve partire proprio dalle scuole per veicolare il messaggio del rispetto della cosa pubblica, affinché i nostri ragazzi siano consapevoli del senso civico. Altrettanto importante è il ruolo propulsore delle Aziende partecipate che, in sinergia con gli Assessori nei rispettivi settori di competenza, hanno e continuano a dimostrare – ha concluso il Sindaco – il loro impegno nel promuovere iniziative di educazione e formazione ambientale sul territorio cittadino”.

In merito al ruolo degli istituti scolastici nel contesto del progetto, il Provveditore Vadalà ha ringraziato l’Amministrazione comunale per l’opportunità di potere lavorare insieme per la crescita sociale e culturale della città, evidenziando l’importanza di simili iniziative rispetto al passato “in cui la scuola viveva in assoluta solitudine, e sono orgoglioso di trovare questa Amministrazione a fianco dell’Ufficio scolastico – ha sottolineato il Provveditore – dando vita ad un progetto innovativo e sperimentale che ‘farà scuola’ in tutto il Paese. Il mio augurio è quello di operare tutti in sinergia per convincere i nostri ragazzi che sono loro il nostro futuro”. A concludere sono intervenuti i Presidenti delle Partecipate, per illustrare brevemente i rispettivi ruoli nell’ambito delle attività di educazione ambientale ed ecosostenibilità che saranno promosse nel corso del progetto, con l’unico obiettivo di fare squadra per migliorare la città e di conseguenza il Pianeta”.