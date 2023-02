Il neo eletto Baby Sindaco del Comune di San Salvatore di Fitalia ha le idee chiare e per risolvere diverse problematiche della comunità ha richiesto, ed ottenuto, un incontro con il Sindaco Pizzolante e l’Amministrazione.

Gli argomenti trattati nelle quasi due ore di riunione sono stati scuola, spazi per bambini e ragazzi, palestra e attività ricreative, nonché diverse curiosità riguardanti lavori pubblici attualmente in corso, bandi e attività amministrativa in generale.

“Un incontro molto proficuo, durante il quale i ragazzi hanno posto diverse domande, puntuali e precise, segno del loro interessamento per la vita amministrativa del nostro paese” ha commentato un soddisfatto Sindaco Giuseppe Pizzolante.

“Continueremo ad incontrarci periodicamente, anche convocando ufficialmente l’organo, per ulteriori chiarimenti e soprattutto per pianificare al meglio l’azione amministrativa, coinvolgendo quanto più possibile i ragazzi per cercare di dare vita alle loro idee” ha concluso il primo cittadino.

Un messaggio molto importante per l’attività politica del centro montano che arriva dai più piccoli perfettamente consapevoli del loro futuro in un paese che amano.