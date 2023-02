E’ intervenuto l’elisoccorso a seguito di un grave incidente verificatosi poco dopo le 12 sull’autostrada A18 Messina – Catania.

Please enable JavaScript play-sharp-fill

Due tir sono entrati in collisione tra gli svincoli di Fiumefreddo di Sicilia e Giarre, in direzione Messina. Uno dei due mezzi trasportava cassette di frutta che sono cadute dal mezzo, finendo nella corsia di marcia opposta. Notevoli rallentamenti al traffico veicolare, rimasto in tilt per oltre un’ora e mezzo.

Il conducente di uno dei due tir è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato, appunto in elisoccorso, all’Ospedale Cannizzaro. Si tratta di un uomo di 33 anni, della provincia di Catania, giunto nel nosocomio etneo in codice rosso per politrauma. L’uomo, secondo quanto si apprende, è comunque vigile.