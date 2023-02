Galati Mamertino – Ha preso il via ieri mattina, con la sfilata dei bambini delle scuole presso il Pala San Giacomo, l’edizione 2023 del Carnevale Galatese che sarà caratterizzato da musica, carri allegorici, gruppi mascherati, enogastronomia (con i prodotti tipici della tradizione locale) e tanto divertimento.

Please enable JavaScript play-sharp-fill

Nel periodo più spensierato dell’anno l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’ASD Città di Galati, ha previsto una serie di manifestazioni che, ancora una volta, faranno del centro nebroideo la meta preferita per grandi e piccini – mettono in evidenza gli amministratori galatesi –

Il Carnevale 2023 sarà ricco di tante novità; accanto ai carri allegorici e ai vari gruppi in maschera non mancheranno esilaranti sorprese. Le serate danzanti al Pala San Giacomo saranno allietate da vari dj e da gruppi di ballo, che animeranno le varie serate. A fare da cornice ci saranno i nostri bambini, ragazzi e “giovani” di ogni età con tanta voglia di divertirsi. La vigilia di Carnevale, Sabato 18 Febbraio, verrà dedicata ai più piccoli con “Il Carnevale dei bambini” tra giochi, balli, animazione e tanto altro. Non possono poi mancare le nostre tradizioni enogastronomiche con i dolci tipici locali (la pignolata galatese), la Sagra del dolce e i nostri maccheroni, il tutto cucinato rigorosamente dal vivo. Il programma del Carnevale sarà chiuso con il Carnevalone di Sabato 25 Febbraio, con una special guest d’eccezione, che sarà ufficializzata nei prossimi giorni.

Invitiamo tutti, quindi, a Galati Mamertino per vivere da protagonisti questo bellissimo programma, frutto della passione condivisa dei nostri giovani e delle nostre attive Associazioni, che non possiamo far altro che ringraziare di cuore. Buon Carnevale Galatese“.

Le sfilate dei carri allegorici si terranno Domenica 19 e Martedì 21 Febbraio; Domenica ci sarà il Purple Party, con il dj set di Giuseppe e Lulù Fazio, mentre Martedì si svolgeranno balli di coppia e di gruppo con Sebastiano Di Gangi. La giornata di Lunedì 20 Febbraio sarà dedicata al Carnival Party, con la presenza di Davide Di Nardo e Fuckyourmind e lo special guest dj Cesare Scaffidi.

Soddisfatto per l’organizzazione del Carnevale il Sindaco galatese Vincenzo Amadore, il quale afferma a riguardo: “C’era tanta aspettativa per questo Carnevale Galatese, soprattutto dopo 2 anni di stop dovuti alla pandemia, e noi non abbiamo voluto deludere le aspettative; insieme alla collaborazione dell’ASD Città di Galati abbiamo messo su un cartellone degli eventi di tutto rispetto. Abbiamo montato per l’occasione una tensostruttura nella centralissima Piazza San Giacomo, appunto il Pala San Giacomo, che ospiterà la maggior parte delle serate. Sabato 18 Febbraio si svolgeranno il Carnevale dei bambini, la Sagra dei dolci tipici, con la pignolata galatese, e la maccheronata con il Suino Nero dei Nebrodi. Stasera si esibirà l’Orchestra dei Nebrodi, in una serata dedicata al liscio, mentre domani ci saranno i “Batia Brothers“. Abbiamo poi istituito un contest, dove premieremo la maschera più bella e il migliore gruppo mascherato, sarà un contest sui social in base al numero di like. Abbiamo pensato di prolungare questo periodo di Carnevale, anche oltre il Martedì grasso, e Sabato 25 ci sarà il Carnevalone con una special guest, che non abbiamo ancora svelato e che comunicheremo in questi giorni. Approfitto per ringraziare la mia squadra, i giovani e le Associazioni locali per la collaborazione; quando esiste una comunione d’intenti le manifestazioni riescono al meglio. Colgo l’occasione per invitare gli abitanti del comprensorio nebroideo a recarsi a Galati Mamertino, per visitare il paese, vivere gli eventi del Carnevale e passare insieme a noi il periodo più spensierato dell’anno”.