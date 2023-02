Dopo una pausa dovuta al Covid che è pesata moltissimo a tutti, quest’anno torna il Carnevale e tutto il divertimento ad esso collegato.

A Torregrotta tornano i carri allegorici che ormai sono diventati famosi in tutto il comprensorio. Per l’edizione numero 30 si è lavorato davvero tantissimo. Ad organizzare il Carnevale, con il patrocinio del Comune torrese, l’associazione Meryvan.

Le danze si sono aperte domenica 12, con la sfilata dei carri allegorici. Mercoledì 15 invece il pomeriggio è stato dedicato ai bambini, mentre al sera si è tenuta una cena con ballo in maschera per gli over 65. Domenica e martedì grasso torneranno a sfilare i carri, a partire dalle 14.30. a conclusione della sfilata, la sera di martedì, ci sarà il sorteggio e la premiazione dei carri.

Il Carnevale torrese è ormai una vera e propria icona nel comprensorio. Tutti si adoperano per creare dei carri spettacolari e la partecipazione di pubblico alle sfilate è davvero impressionante.

Anche Pace del Mela è pronta a festeggiare il Carnevale e, proprio oggi pomeriggio, ci sarà una sfilata di carri allegorici. Ad annunciarlo il Sindaco Mario La Malfa che ha sottoscritto, insieme al Presidente della Fondazione Teatro Città di Pace del Mela, un protocollo con l’Associazione Culturale Meryvan.

I carri allegorici sfileranno nelle giornate di giovedì 16 febbraio alle ore 15 a Pace del Mela e sabato 18 febbraio alle ore 15 a Giammoro. Anche per i più piccoli saranno dedicate due fantastiche mattine alle ore 10 con “Bimbi in Festa”: il 18 febbraio in Piazza Municipio a Pace del Mela ed il 19 febbraio in piazza Ugo La Malfa a Giammoro.

Nelle foto, gentilmente concesse da NicetoTV Web e Giuseppe Ruggeri che ringraziamo, i carri di Torregrotta che hanno sfilato domenica.