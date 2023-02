Un 60enne di Patti è stato arrestato dai Carabinieri della locale Stazione per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.

I Militari dell’Arma lo hanno sorpreso in flagranza mentre si aggirava per le vie del centro. Come giustificazione del suo allontanamento dal proprio domicilio, l’uomo ha affermato di essersi recato presso l’Ospedale di Patti.

I Carabinieri hanno quindi proceduto ad accertare la veridicità delle dichiarazioni che non sono risultate veritiere.