Collegare i dieci Comuni del consorzio attraverso delle stazioni di “Bike Sharing” alimentate con pannelli solari. È l’idea lanciata da Filippo Tripoli, consigliere del Cda del Tindari-Nebrodi, che auspica lo sviluppo sul territorio di un «turismo lento, eco-sostenibile e rispettoso dell’ambiente».

Una “stazione” per ogni Comune: da Falcone e Oliveri a Mazzarrà Sant’Andrea, fino a Gioiosa Guardia, passando per Marinello, Tindari e Patti, salendo fino a Montagnareale, San Piero Patti, Librizzi e, ancora oltre, lungo gli splendidi scenari dell’Argimusco di Montalbano Elicona, per proseguire verso Raccuja. Un percorso che secondo Tripoli potrebbe rappresentare una meta ambita per tutti quei turisti amanti della natura e del viaggio esperienziale.

La vera sfida, però, consisterà nel reperire i fondi necessari a realizzare l’opera: «Giornalmente – spiega Tripoli – consultiamo i portali web della Regione e della Comunità europea, per monitorare l’eventuale apertura di linee di finanziamento in questo settore. In passato ve ne sono state diverse e siamo certi che ce ne saranno altre. Ma anche la strada del project financing potrebbe rappresentare una soluzione».

Stando all’idea progettuale, le “stazioni” dovrebbero essere dotate di mountain bike elettriche con un autonomia di circa 45 km da poter essere utilizzate lungo percorsi stabili, sicuri, adeguatamente segnalati e immersi nel verde. «Fondamentale – sottolinea l’esponente della società consortile presieduta da Vincenzo Princiotta Cariddi – risulterà il ruolo dei sindaci dei Comuni consorziati, che in fase di redazione del progetto saranno chiamati ad individuare le aree sulle quali collocare le stazioni di bike sharing. Grazie a questa sinergia potremo inaugurare una forma di turismo rivoluzionaria per i nostri territori».

Piedi per terra, è comunque la raccomandazione di Tripoli: «Al momento – riferisce – non abbiamo risorse, ma con l’ultima finanziaria regionale potrebbero essere state previste delle somme per incrementare lo sviluppo del settore dei trasporti ecosostenibili. Il servizio che abbiamo immaginato potrebbe così essere realizzato a costo zero. Inoltre, le moderne applicazioni ci consentiranno – conclude il consigliere di amministrazione – di avere sempre sotto controllo le nostre bici e di garantirne un utilizzo sicuro e trasparente».