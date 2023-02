Un atto indispensabile per poter dare attuazione ai relativi crono-programmi ed evitare la revoca di contributi già ottenuti. In ossequio all’articolo 5 della legge regionale 13 del 15 giugno 2021, l’Amministrazione Comunale di Patti ha proceduto alla variazione di bilancio con propria delibera, in modo da poter sfruttare compiutamente tutte le risorse intercettate di derivazione statale, regionale o europea, destinate alla realizzazione di parecchi interventi sul territorio comunale.

Tra questi la predisposizione di nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica: opera finanziata nell’ambito del Pnrr per un importo di 400mila euro. Un altro intervento per la cui realizzazione si è resa necessaria la variazione al bilancio è quello relativo alla installazione di eco-compattatori (mangiaplastica), finanziato per un importo di 30 mila euro dal Ministero dell’Ambiente e della Transizione Ecologica (Direzione Generale Incentivi Energia).

Gli altri interventi finanziati riguardano l’efficientamento energetico dell’asilo nido comunale Marilena Faranda (74.248 euro), l’efficientamento energetico del cineteatro comunale Beniamino Joppolo (128.866,23 euro), l’efficientamento energetico dell’ex convento San Francesco (210.042,63 euro), l’efficientamento energetico della scuola media “Vincenzo Bellini” (222.754,94 euro) e l’efficientamento energetico di Villa Pisani, sede della biblioteca comunale e del Museo del Mare (171.308,58 euro). La variazione deliberata dalla Giunta prevede l’iscrizione in bilancio di somme per un totale di 1.237.220,38 euro.