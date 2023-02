Approvati nove punti all’ordine del giorno nell’ultimo consiglio comunale di Capo d’Orlando svoltosi ieri sera nell’aula Falcone e Borsellino.

Tra questi anche il Bilancio di Previsione 2022/2024 con la maggioranza che ha votato compatta favorevolmente all’approvazione mentre il Gruppo “CambiAmo Capo” si è astenuto.

I consiglieri comunali Mangano, Gazia, Scafidi, Liotta e Truglio hanno motivato la loro astensione dichiarando che “Il voto di astensione al bilancio di previsione 2022/2024 espresso dal gruppo consiliare CambiAmo Capo rappresenta un attestato di stima al Collegio dei Revisori dei Conti, che con professionalità e determinazione hanno accompagnato, quotidianamente , per mano, l’ amministrazione Ingrilli, gli uffici e la pletora di esperti al fine di consentire l’ approvazione di quei documenti finanziari senza i quali il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, già inoltrato alla corte dei conti, non avrebbe alcuna chance di salvezza per capo d’Orlando”.

Tutti gli altri punti discussi sono stati approvati ed all’unanimità soltanto quello relativo ai cibi sintetici.

Il consiglio comunale è terminato proprio quando si sarebbe dovuta discutere la mozione presentata dall’opposizione sul reintegro del dipendente comunale Matteo Olivo, attualmente impiegato a Tonnerova per dirigere l’ufficio finanziario.

L’Opposizione ha già preannunciato una richiesta che avanzerà al presidente del consiglio Gierotto per la convocazione urgente di una riunione dei capogruppo al fine di poter fissare in tempi brevi una data utile per la convocazione del civico consesso indispensabile per la discussione dell’importante mozione.