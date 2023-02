In seduta ordinaria, il Consiglio comunale della Città di Patti si riunirà alle ore 10 di sabato 18 febbraio. Fra i punti all’ordine del giorno, si tornerà a parlare delle criticità e degli interventi riguardanti il Teatro Comunale “Beniamino Joppolo”.

Il finanziamento di circa 196 mila euro concesso all’ente di Palazzo dell’Aquila nel 2019 dall’assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana consentirà di restiruire alla città un immobile finalmente riqualificato, ma rimane ancora aperta la decisione su come renderne efficace la fruizione. Tra le proposte avanzate quella di affidare la gestione della struttura a delle associazioni che possano rimettere in piedi la stagione teatrale.

Non ancora stabilito come ma, in linea generale, l’organizzazione di eventi di vario tipo dovrebbe consolidarne il ruolo di polo culturale ed attrattivo della città, facendone una sorta di “hub culturale”. Fra gli altri punti da trattare compare l’approvazione del regolamento del “baratto amministrativo”, al fine di consentire ai contribuenti di pagare tasse e in generale debiti con il fisco attraverso il proprio lavoro fino alla compensazione di quanto dovuto.

Su sollecitazione del gruppo di minoranza, invece, ritorna al vaglio dell’Assemblea pubblica la scottante faccenda dei lavoratori ASU e del superamento del precariato per oltre 40 dipendenti ancora in attesa di stabilizzazione. “Manutenzione e messa in sicurezza della via Aldo Moro” un altro punto che aguzzerà l’attenzione sul popoloso quartiere di san Giovanni. Il civico Consesso sarà anche occasione per modificare il regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e della Consulta Giovanile.