Un corteo silenzioso di persone, questo pomeriggio, ha riempito le strade e i vicoli di Montagnareale, in un commosso pellegrinaggio, per portare l’ultimo saluto a Francesca Di Dio, la giovane ragazza trovata morta insieme al fidanzato Nino Calabrò in un appartamento di Thornaby, nel North Yorkshire in Gran Bretagna, lo scorso 22 dicembre.

I funerali della giovane 21enne, sono stati celebrati nella chiesa Madonna SS. delle Grazie, dal parroco Salvatore Lipari e dal Vescovo della Diocesi di Patti mons. Guglielmo Giombanco. Ha concelebrato Padre Giuseppe Lombardo. E’ stato il giorno del lutto, del dolore, della rabbia, ma anche dell’affetto, quello dimostrato da tante persone, nei confronti di Francesca e di tutta la famiglia.

In tanti hanno voluto renderle omaggio, per un ultima volta, in una chiesa affollata e la piazza antistante stracolma. Attorno alla bara tantissime rose di ogni colore e ai piedi una composizione a forma di cuore, di rose bianche, con a centro una foto del Fidanzato Nino, portata dai genitori e dalla sorella di quest’ultimo.

Profondamente toccante il lungo abbraccio tra i genitori di Nino e quelli di Francesca, uniti da un dolore assurdo, inaccettabile.

Le amiche di Francesca hanno esposto un cartellone con diverse foto e una scritta: “Ciao Ciska… un pezzo di noi è volato via con te quel 22 dicembre 2022”.

Durante il rito funebre, il vescovo Giombanco ha sottolineato come il cuore di tutti i presenti fosse colmo di dolore per la perdita tragica della vita di Nino e Francesca. “Un grande dolore, -ha detto il presule- che non riusciamo a comprendere, umanamente ingiustificabile, ma che solo la forza della fede, riesce a lenire la sofferenza. Morire così giovane, senza un motivo, è assurdo ed è incomprensibile. E anche se non sono in grado dare risposte alle tante domande che l’assurda tragedia suscita in noi, posso dire che Dio non è insensibile dinanzi al dolore, alla morta e alla sofferenza che essa provoca. Dio, è accanto a noi e soffre con noi. In tutti questi giorni ed anche adesso, abbiamo avvertito e avvertiamo un profondo senso di vuoto, di povertà umana, perché Nino e Francesca non saranno più con noi. Nino e Francesca sognavano un futuro bello, perché erano innamorati, felici e pensavano al matrimonio. Un sogno infranto da un atto brutale e cieca violenza. Ma siamo certi -ha concluso il Vescovo di Patti Guglielmo Giombanco- che Nino e Francesca sono uniti per sempre e vivono il loro amore in Dio.”

In un clima surreale, ad interrompere il silenzio, sono state le lacrime e i lunghi abbracci.

Oltre la mamma Anna, il papà Giuseppe, la sorella Veronica e i parenti, erano presenti, gli amici di Francesca e di Nino, conoscenti, studenti e rappresentanti delle istituzioni cittadine, oltre alla gente comune, che le hanno tributato lunghi applausi tra le lacrime.

Nel volto dei presenti, si percepiva il dolore profondo per la perdita della giovane ragazza. Attraverso una lettera scritta dai genitori di Francesca e letta al termine della funzione religiosa, hanno voluto ringraziare tutti coloro che, in ogni modo possibile, hanno aiutato Francesca a ritornare nel suo paese, condividendo l’immane dolore patito. Inoltre, i genitori hanno ringraziato anche Padre Salvatore Lipari, il Vescovo Guglielmo Giombanco per il sostegno sia economico che spirituale, oltre all’amministrazione comunale.

Mentre le testimonianze dei compagni di classe e delle amiche, hanno manifestato il loro dolore e il loro ricordo che rimarrà indelebile. All’uscita del feretro dalla chiesa, gli amici di Francesca le hanno tributato un grosso applauso, lanciando dei palloncini bianchi.

Il corteo funebre ha poi proseguito verso il cimitero, dove sono stati esplosi dei fuochi d’artificio.