Discorso qualificazione rinviato alla gara di ritorno in programma al D’Alcontres – Barone di Barcellona Pozzo di Gotto tra una settimana.

La Nuova Igea Virtus fa 1-1 in Calabria, in casa della Gioiose nella gara d’andata del primo turno nazionale di Coppa Italia Eccellenza. Una gara che si è snodata all’insegna dell’equilibrio. A passare in vantaggio sono stati i barcellonesi con Idoyaga. La gioia dura appena tre minuti perché la Gioiese rimette subito il match in equilibrio con Condemi.

Il gol in trasferta potrebbe essere importante per il team allenato da Pasquale Ferrara, dal momento che, in caso di parità al termine dei 180’, varrà il maggior numero di reti segnate fuori casa. In caso di persistente parità, si andrà ai tiri dal dischetto.