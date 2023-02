Anche Monforte San Giorgio dice Stop a Bullismo e Cyberbullismo.

Una panchina gialla, simbolo semplice ma dal profondo significato, è stata inaugurata in via Piano Rosario, fortemente voluta dall’ex Vice Sindaco Maria Rosa Maimone, attualmente consigliere comunale, restaurata e pitturata da percettore di Reddito di cittadinanza.

All’evento, organizzato dall’Associazione Soroptimist Spadafora Gallo-Niceto, sono intervenuti il Sindaco Giuseppe Cannistrà con la consigliera Caterina Rizzo, La Dirigente scolastica I.C. Torregrotta Barbara Oteri, la Presidente Soroptimist Spadafora Gallo-Niceto Mirella Cirilli, la presidente ANPE Maria Luisa Pino.

Presenti i ragazzi dell’istituto Comprensivo Torregrotta, esortati dal Sindaco a crescere sani ed onesti, non tralasciando mai i punti di riferimento importanti.

“Nel mese che ricorre la giornata Mondiale contro il Bullismo, – ha detto durante l’evento il Presidente Soroptimist Spadafora Gallo-Niceto, pilotata dalla Presidente Mirella Cirilli – seguendo i progetti previsti dal Soroptimist Nazionale in linea con #agenda2023 nel nostro territorio si aggiunge un’altra Panchina Gialla. Una inaugurazione che segue a conclusione di un incontro con i ragazzi dell’ I.C. di Monforte San Giorgio avuto lo scorso anno. Questa panchina deve essere per voi ragazzi un luogo di compagnia d’incontro con i compagni, un luogo di riflessione per ogni volta che volgerete lo sguardo verso di essa per il significato che deve trasmettere. Nella locandina abbiamo scritto: Non restare fermo a guardare, ma sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Ogni azione che compirete oggi, ogni briciola che seminerete servirà a raccogliere un domani con meno violenza. Un futuro che domani sarà dei vostri figli, un futuro volto al cambiamento”.

La dirigente scolastica, ha dato il suo prezioso contributo parlando del progetto che porta avanti sul Bullismo e Cyberbullismo a partire già dalle prime classi, coinvolgendo i genitori che sono sicuramente una presenza fondamentale nella crescita dei propri figli.

È dall’anno scorso che, l’ANPE SIcilia, guidata dalla presidente Maria Luisa Pino insieme al Soroptimist Spadafora Gallo-Niceto si occupa di trattare presso le scuole il tema del bullismo, per educare i giovani all’amore e al rispetto. Per dare una continuità e uno spessore a questo tema L’ANPE quest’ anno ha deciso di collaborare col progetto nazionale”Costruiamo Gentilezza” e insieme all’ambasciatrice di gentilezza Katia Gussio e alla cronista viola Lucia Cava, lavoreranno per portare avanti il progetto Messina Provincia Gentiile” ideato e fortemente voluto dall’insegnante Gussio, con l’obiettivo d proporre e condividere pratiche di gentilezza nel territorio con gli studenti e coinvolgere le nuove generazioni. – A dirlo è la la Presidente ANPE Sicilia Maria Luisa Pino – .

La proposta della Presidente è stata accolta con entusiasmo dal Sindaco e dalla dirigente scolastica.