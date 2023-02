Floresta – Prenderà il via domani sera, Giovedì 16 Febbraio 2023, alle ore 21:00 il Carnevale 2023 a Floresta con il ballo in maschera in programma, presso il Museo di civiltà contadina.

Si proseguirà dopo Domenica 19 Febbraio dalle 17:30 con la sfilata dei gruppi in maschera, mentre in serata alle 20:30 si terrà un altro ballo in maschera, sempre nel Museo di civiltà contadina. Infine Martedì 21 Febbraio si svolgeranno nuovamente la sfilata dei gruppi mascherati e il ballo in maschera.

Il Carnevale 2023 viene organizzato dal Comune di Floresta e con la collaborazione dell’Associazione Pro Loco, ed era stato programmato in seguito a un incontro, effettuato tra le istituzioni cittadine e i rappresentanti delle Associazioni locali, tenutosi lo scorso 19 Gennaio. Avevano preso parte alla riunione il Sindaco Antonio Stroscio, l’Assessore Comunale Lucia Lo Grande, il Vice-Presidente della Pro Loco Floresta Basilio Gurgone e vari commercianti del luogo. Questa edizione del Carnevale si svolgerà con la splendida cornice della neve sullo sfondo; infatti lungo le strade è ancora visibile il manto bianco, che ha avvolto il Comune di Floresta la scorsa settimana.