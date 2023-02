Lipari – Il Lipari ha surclassato 5-0 in trasferta la Folgore Milazzo, nel recupero della diciottesima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone D, e compie così uno scatto verso i playoff, rimanendo da solo al quinto posto in classifica con 30 punti.

Nel match, disputato al “Don Peppino Cutropia” di Milazzo e che doveva svolgersi inizialmente Domenica 5 Febbraio (l’incontro era stato rinviato, viste le nefaste condizioni metereologiche), troppo è stato il divario tra le due compagini; grande protagonista della partita è stato Licari, autore di una tripletta, mentre le altre reti sono state messe a segno da Emma e Puglisi.

La formazione eoliana stacca così l’OR.SA. Promosport, lasciando la squadra barcellonese in sesta posizione a 27 punti, e continua la sua rincorsa verso i playoff. Al momento la vetta della classifica viene condivisa da Aquila Bafia e Nuova Rinascita Patti (nella foto il big match di Domenica scorsa), che guidano il torneo con 42 punti; Domenica 12 Febbraio è andato in scena lo scontro diretto al “Pietro Pallio” di Bafia, con i pattesi che si sono imposti 2-1 e che hanno raggiunto la rivale. Al terzo posto il Città di Galati segue le 2 capoliste con 38 punti, grazie al larghissimo successo 5-0 sulla quarta forza del Campionato Stefano Catania. Attualmente il Lipari non disputerebbe i playoff, dato che si trova a 12 punti di distacco dalla seconda e questa distanza deve essere al massimo di 9 punti.

Nel prossimo turno le prime 3 in classifica giocheranno in trasferta e tutte negli anticipi di Sabato. L’Aquila Bafia sarà impegnata a Santa Lucia del Mela contro il Melas, la Nuova Rinascita Patti giocherà al Comunale di Castell’Umberto contro la Sfarandina, mentre il Città di Galati affronterà l’OR.SA. Promosport al Comunale di Zigari. Infine il big match vedrà opposte Stefano Catania e Lipari, che giocheranno il loro incontro al Comunale di Mazzarrà Sant’Andrea.