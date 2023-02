Il Comune di Sant’Angelo di Brolo ha emesso due ordinanze sindacali relative alla viabilità e alcuni divieti in occasione della sfilata dei carri mascherati programmata per la giornata di lunedì 20 febbraio.

Per quanto riguarda la regolamentazione della circolazione in occasione della sfilata dei carri il Sindaco Francesco Paolo Cortolillo ha disposto il divieto di sosta e transito nel tratto compreso tra il bivio San Carlo, Via Umberto 1°, Piazza S. Maria, Via Diaz, Via San Francesco d’Assisi e Via S. Michele.

La viabilità sarà consentita lungo la circonvallazione del centro urbano e nelle altre vie non indicate nelle restrizioni.

Nella seconda ordinanza sono indicate l’adozione di alcune misure di prevenzione a salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza delle persone durante lo svolgimento della manifestazione carnascialesca di lunedì 20 febbraio prossimo.

Dalle 13 e sino al termine della manifestazione sarà vietato consumare e abbandonare bevande di qualsiasi genere contenute in lattine e bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con lo stesso materiale.

Sarà anche vietata la somministrazione di bevande da parte degli eserci pubblici presenti nel percorso della sfilata dei carri.

Inoltre non sarà consentito l’uso di schiume spray in bombolette di qualsiasi tipo.