Gualtieri Sicaminò – Un appello all’unità, in cui la parola d’ordine è collaborazione. A parlare è il Consigliere Comunale di Gualtieri Sicaminò Mimmo Previti. Il Congliere, in una lunga riflessione, ha invitato tutti i gualtieresi, in vista delle prossime elezioni amministrative, a mettere tutto da parte per le e unire le forze per il bene di Gualtieri Sicaminò. Ha chiesto la “collaborazione di TUTTI mettendo da parte rivalità ataviche, ambizioni personali, gelosie egoiste e polemiche di parte. Gualtieri chiama e ogni suo figlio deve sentirsi coinvolto.”

Era il 17 agosto 2022 quando, in un consiglio comunale fiume, veniva dichiarato il dissesto finanziario (qui l’articolo). Una decisione sofferta, che ha portato e porterà al comune una serie di incombenze. Proprio alla luce di questo il Consigliere Previti invita all’unità perchè “Se una barca sta per affondare tutti hanno il dovere di remare verso un porto sicuro. Mettendola a disposizione delle generazioni future anche se un po’ ammaccata. Quando poi sarà tornato il sereno ognuno seguirà la sua strada. Noi per primi di Voltiamo Pagina, e io personalmente, siamo pronti a rinunciare a raccogliere, da soli, i meritati frutti di un lavoro di 5 anni. Un’attività, la nostra, seria, responsabile e fatta bene a giudizio unanime.”

Rimarca il fatto che in una situazione normale il confronto tra maggioranza e opposizione è vitale, ma in questo caso Gualtieri sta attraversando una situazione difficile. “Siamo arrivati al dissesto. Questo significa che, per i prossimi anni saremo dei sorvegliati speciali. Come una persona che ha subito un infarto, dovremo seguire regole precise e rigorose per riportare i bilanci in ordine. Aliquote fiscali al massimo. Riscossione forzata di tributi non pagati. Personale ridotto al lumicino. Mutui negati. E tante altre limitazioni quotidiane che i cittadini stanno già da ora vivendo (scuolabus, mensa scolastica, ecc). In queste condizioni chi dovrà amministrare lo farà con le mani legate. Come stretto in una camicia di forza. Stritolato da un lato dal’ obbligo di mettere a posto i conti e, dall’altro, dal bisogno di ridare forza e speranza ad una comunità che, non avendo di suo molte risorse, deve trovare la spinta per lasciare ai propri figli un paese migliore.”

La strategia da lui proposta quindi sarebbe quella di proporre ai cittadini un’unica formazione, almeno per questa tornata elettorale in cui il comune sta attraversando questa crisi. Elenca poi tutti i vantaggi della proposta. In primis “attingere alle migliori risorse umane presenti nel paese”, poi il contributo che ognuno potrebbe mettere a disposizione dell’intera comunità, portando quindi un bagaglio di conoscenze ed esperienza. Per Previti la lista “consentirebbe la crescita e la formazione di una nuova (e, si spera, anche giovane) classe dirigente desiderosa di dare il meglio di sé nel proprio paese senza doverlo abbandonare”.

Mettere da parte le polemiche, le diatribe, in virtù dell’amore verso Gualtieri. “Se, come credo, -scrive ancora- nel nostro paese è rimasto ancora qualcuno che ha a cuore le sorti di Gualtieri è arrivato il momento che faccia un passo avanti. Che non aspetti il demiurgo o il taumaturgo di turno restando ad osservare. Che non si faccia pregare ma dica, pubblicamente o anche privatamente: PRESENTE! Si troverà poi, tutti insieme, il modo di formare la migliore squadra possibile per portare Gualtieri fuori dal pantano in cui è finito.”