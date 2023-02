Santa Domenica Vittoria – Il Comitato civico “Libertà è partecipazione“, guidato dal Presidente Francesco Materia (già Consigliere Comunale dell’omonimo gruppo di opposizione), ha pubblicato una nota dove fa riscontrare le criticità del sistema idrico e dell’erogazione dell’acqua per i cittadini di Santa Domenica Vittoria, dopo le nevicate della scorsa settimana.

Nella nota si evidenzia che i cittadini al momento trasportano l’acqua personalmente nelle proprie abitazioni e che il blocco del sistema idrico sia dovuto a un guasto elettrico, che “si verifica ad ogni nevicata” – indica il comitato “Libertà è partecipazione”.

“Stamane la comunità di Santa Domenica Vittoria ha appreso con rammarico la pubblicazione, su una nota testata giornalistica siciliana, di un articolo così intitolato “Santa Domenica Vittoria“, rete idrica riparata a fatica” – si legge nella nota di Francesco Materia -. Tale falsa notizia inizia a circolare mentre i cittadini, in realtà, sono ancora costretti a trasportare l’acqua con i bidoni nelle proprie abitazioni, cercando di auto-garantirsi quel minimo di approvvigionamento necessario per i bisogni essenziali. Ebbene si, la realtà è tutt’altra. E’ da Venerdì 10 Febbraio che i cittadini di Santa Domenica Vittoria sono rimasti senza acqua e, ad oggi, salva qualche sporadica goccia nella serata di ieri, la situazione è immutata. Dunque, più che fare dichiarazioni ai giornali, sarebbe stato opportuno mantenere il silenzio, poiché qualsiasi difficoltà non giustifica in nessun caso ben 5 giorni senza un bene essenziale come l’acqua. In ogni caso sembra opportuno chiarire che il blocco del sistema idrico è stato dovuto a un guasto elettrico, che non ha permesso ai motori di immettere l’acqua nella rete, guasto che si verifica ad ogni nevicata. Quindi quanto accaduto denota, piuttosto, un’incapacità di prevedere, di gestire e di organizzare; raggiungere l’impianto idrico a “neve ormai sciolta” non è certo motivo di vanto.

Come detto il problema si verifica ad ogni nevicata e rende opportuno agire in via preventiva, prevedendo, in caso di guasto, una fornitura alternativa di energia elettrica agli impianti o, ancora, disporre immediatamente l’intervento delle ruspe sui luoghi in maniera tale da impedire l’accumularsi della neve; tutto ciò per poter rendere sempre raggiungibili i locali tecnici e utilizzare il gruppo elettrogeno di proprietà del Comune, che dovrebbe essere custodito all’interno dei locali comunali ed utilizzato proprio in situazioni di emergenza come questa. Lungi dal voler alimentare sterili polemiche, si tiene però a precisare che lasciare un intero paese per ben 5 giorni senza acqua nel 2023 è inconcepibile. I disagi dei cittadini, come è facile intuire, sono stati e continuano ad essere immensi. Garantire la fornitura dell’acqua, soprattutto in una situazione di emergenza metereologica, è priorità assoluta, principalmente dal punto di vista sanitario.

Per di più va segnalata la “fantasiosa” Ordinanza n. 8 del 12 Febbraio 2023, adottata dal Sindaco, che obbliga “i proprietari e i conduttori, o altrimenti utilizzatori di locali siti al piano terra, sia di abitazione sia adibiti ad uso uffici, laboratori, magazzini, negozi e simili, di far spazzare la neve non appena caduta e di provvedere a rimuovere tempestivamente lo strato di ghiaccio che si dovesse formare per la neve, avendo cura altresì di spargere sale o altra sostanza, idonea ad impedire la formazione del ghiaccio e/o lo scivolamento”. L’Ordinanza Sindacale non si limita ad obbligare i cittadini a porre in essere attività assolutamente non previste dalla Legge, ma va oltre e considera l’inottemperanza come possibile fonte di responsabilità penale, che determinerebbe l’applicazione, da parte dell’ente, di sanzioni previste dalla normativa vigente; quale sia però la normativa vigente che preveda quanto detto è, purtroppo, un mistero.

Si rassicurano, quindi, i cittadini sul fatto che nessuna responsabilità né civile né penale potrà essere imputata per la mancata pulizia del suolo pubblico; un ente locale non può far gravare sui privati, proprietari di immobili che affacciano su strade pubbliche, l’obbligo di provvedere alla pulizia delle strade in generale o allo sgombero della neve in particolare. Ciò è affermabile in quanto, attualmente, non è vigente alcuna norma, di fonti ordinarie dello Stato, che imponga ai frontisti, ovvero ai proprietari di immobili fronte Strada comunale, l’obbligo di provvedere alla pulizia delle strade o allo sgombero della sede stradale e delle pertinenze dalla neve. Infatti, con la Legge n. 1014/1960, fu soppresso il disposto, con cui era possibile imporre una tale prescrizione. In conclusione l’obbligo di detta pulizia incombe proprio sui Comuni, nell’espressa qualità di proprietari delle strade. Se ne evince che l’obbligo in questione non può essere imposto a terzi né con Ordinanza né con norma regolamentare né con Deliberazione di Giunta“.