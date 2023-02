È andata in fiamme mentre percorreva la strada Panoramica dello Stretto una Stelvio Alfa Romeo.

Per cause in corso di accertamento, la vettura ha preso fuoco all’improvviso. Dal Suv si è levata un’alta colonna di fumo nero, visibile a diverse decine di metri di distanza.

Sul posto si sono portati i Vigili Del Fuoco che sono intervenuti per spegnere le fiamme. Non si registrano feriti tra gli occupanti della vettura