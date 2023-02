Capri Leone – E’ stata disposta per Lunedì 20 e Martedì 21 Febbraio, con un’apposita Ordinanza Sindacale datata 13 Febbraio, la chiusura degli edifici scolastici di Capri Leone per effettuare, all’interno degli stessi, le operazioni di disinfezione e di pulizia straordinaria.

La chiusura si riferisce a tutte le strutture scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale caprileonese e gli interventi si rendono necessari, al fine di preservare le condizioni igienico-sanitarie delle scuole.

Gli interventi di disinfezione possono essere eseguiti mediante l’impiego di manodopera dell’ente comunale, che è già in possesso dei detergenti e di quant’altro occorrente per le operazioni di pulizia e disinfezione. La decisione per la pulizia straordinaria e la disinfezione è scaturita, in seguito a una ricognizione e a un’ispezione degli edifici scolastici del Comune di Capri Leone – frazione Rocca, appartenenti all’Istituto Comprensivo di Torrenova, nonché della Scuola materna comunale. E’ stato evidenziato che tutte le strutture hanno bisogno con urgenza di una pulizia generale con la disinfezione dei locali, allo scopo di evitare problemi e pericoli dal punto di vista igienico-sanitario per la popolazione scolastica.