Santa Lucia del Mela – Spegne oggi 39 candeline lo Juventus Club Gaetano Scirea di Santa Lucia del Mela. Nato nel lontano 1984, ormai dai 1997 è guidato dall’instancabile Presidente Benedetto Merulla, che al club dedica passione e dedizione. È molto soddisfatto Merulla di tutto ciò che il Club ha fatto in questi lunghi anni. Tante iniziative, tanti eventi, tanti ospiti, tutto con nel cuore sempre la passione verso il calcio e la vecchia signora.

Una presenza importante nel territorio, che si distingue non solo per lo sport ma per tutta una serie di iniziative portate avanti. Per citarne una il ripristino dell’orologio presente nella torre campanaria della chiesa del Sacro Cuore in Piazza Milite Ignoto. Per circa 40 anni dell’orologio è rimasto fermo. Grazie all’iniziativa sposata e portata avanti da tutti i soci del club è tornato al suo antico splendore.

Innumerevoli poi le iniziative sociali, che hanno contribuito a far conoscere Santa Lucia del Mela e farla diventare, almeno per un po’, oggetto di discussione e metà turistica. Si pensi a tutti gli ospiti che lo storico Club ha collezionato. A dicembre dello scorso anno Alessio Tacchinardi ha visitato tantissime realtà luciesi. L’anno precedente era stata la volta del principino Claudio Marchisio. Tra i grandi nomi si possono annoverare anche Trezeguet, Paolo Rossi, passando per Tardelli, Causio e Cabrini.



Per festeggiare i 39 anni di vita del club il 16 gennaio i soci hanno organizzato un aperitivo, con brindisi e taglio della torta. A seguire la visione della partita Juventus-Nantes.