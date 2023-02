Valle del Mela – È di qualche giorno fa la notizia del finanziamento di 10 milioni di euro che l’onorevole Matteo Sciotto è riuscito a portare per i comuni che ricadono nell’area ad elevato rischio ambientale (qui la notizia).

Oggi il Circolo Zero Waste Sicilia “A. Carmoz”, ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti dell’on. Matteo Sciotto, in merito a questa iniziativa.

Egidio Maio plaude l’opera di Sciotto

“Dopo decenni di promesse per avviare Opere di Bonifiche in questo territorio, già ampiamente sacrificato e creditore di interventi urgenti, utili e necessari per la tutela della salvaguardia della salute e dell’ambiente, finalmente si intravede qualche spiraglio positivo.” dichiara il coordinatore del Circolo Egidio Maio. Maio poi sottolinea come nel convegno organizzato a San Filippo del Mela nello scorso mese di settembre si sia parlato ampiamente della situazione gravosa dea Valle, anche e soprattutto da un punto di vista medico. In quell’occasione erano presenti molte forze politiche ed associazioni. Per rappresentare la situazione sanitaria della Valle del Mela si erano avvalsi del supporto di studi e ricerche mediche. “Facciamo un Appello alla deputazione messinese ed a tutti i sindaci interessati affinché questa ulteriore opportunità non sia sprecata.” continua Maio che poi ripropone una lettera aperta ai sindaci e deputazione della Valle del Mela, che di seguito pubblichiamo.

La lettera (integrale) ai Sindaci di Egidio Maio

“Nel 2015, gli scienziati Interdonato, M., Pizzino, G., Bitto, A., Galfo, F., Irrera, N., Mecchio, A., … & Altavilla, D. (2015), (Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e il Dipartimento delle Scienze di Pediatria, Ginecologia, Microbiologia e Biomedica dell’Università di Messina) hanno condotto uno studio su: Cadmium delays puberty onset and testis growth in adolescents. Clinical Endocrinology, 83(3), 357-362. Il cadmio ritarda l’inizio della pubertà e la crescita dei testicoli negli adolescenti. Obiettivi di questo lavoro di Interdonato et al ((2013) sono stati quelli di verificare gli effetti su adolecenti maschi con aumentati livelli urinari di cadmio; è infatti dimostrato che il cadmio (Cd) compromette lo sviluppo puberale nei modelli animali ma tuttavia non sono disponibili dati relativi ad adolescenti maschi con aumentato livello di cadmio nelle urine.

In particolare in questo studio si è valutato l’età della pubertà e i livelli ormonali dell’asse ipofisi-gonadi nei maschi adolescenti con aumentati livelli urinari di Cd. Sono stati studiati 111 maschi, di età compresa tra 12 e 14 anni, che vivevano nella Zona di Milazzo-Valle del Mela. Come controllo è stata considerata una popolazione di pari età (n = 60 individui) che viveva a 28–45 km dal sito industriale oggetto dello studio. Sono stati considerati mediante esame clinico gli stadi puberali e il volume testicolare medio tramite esame ecografico. Insieme alla concentrazione di cadmio (Cd) nelle urine sono stati investigate anche la concentrazione e i livelli ematici di FSH, LH, testosterone e Inibitina B (l’inibitina B è il migliore marker endocrino di spermatogenesi nei maschi subfertili).

Risultati: i livelli di Cd rilevati negli adolescenti che vivono nell’area Milazzo-Valle del Mela erano significativamente più alti sia rispetto ai soggetti di pari età che vivevano lontano dall’area degli impianti industriali sia rispetto ai normali valori di riferimento. La popolazione considerata ha mostrato anche ritardata di pubertà, un volume testicolare più piccolo e un livello più basso di testosterone. È stata trovata una correlazione inversa tra Cd urinario, volume testicolare e livelli di testosterone. I livelli di testosterone erano positivamente correlati invece con il volume testicolare. Nonostante questa ricerca presenti dei limiti tra cui il fatto che non è stata misurata la sex hormone binding protein (SHBG) o la spermiogenesi (quest’ultima per motivi etici), questo studio, per la prima volta, suggerisce come l’aumento di Cd sia associato a un ritardo dell’inizio della pubertà negli adolescenti maschi e una ridotta crescita testicolare.

Questo studio è di particolare importanza perché indica sia la necessità di un’attenta valutazione del rischio sanitario per favorire l’attuazione di misure preventive negli adolescenti maschi esposti a Cd, sia per evitare complicanze future relative alla fertilità e alla funzione delle gonadi.

Ref: Interdonato, M., Pizzino, G., Bitto, A., Galfo, F., Irrera, N., Mecchio, A., … & Altavilla, D. (2015). Cadmium delays puberty onset and testis growth in adolescents. Clinical Endocrinology, 83(3), 357-362.”