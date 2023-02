La voce circolava da giorni ma da ieri è ufficiale. Il consigliere comunale Federica Li Puma, di maggioranza, si è dimessa dalla Seconda Commissione Consiliare, quella di Cultura, Turismo e Spettacolo, ma anche come componente dello stesso organismo.

Alla base delle dimissioni, ufficialmente, ci sarebbero motivi professionali. Intanto, nel consiglio comunale di questa sera, il capogruppo di maggioranza dovrà ufficializzare le dimissioni di Federica Li Puma al Presidente Cristian Gierotto.

Sindaco e maggioranza dovranno dunque indicare un sostituto per la Seconda Commissione Consiliare che verrà successivamente nominato in Aula al prossimo civico consesso.

Intanto questa sera dovrà essere approvato il bilancio di previsione 2022/2024.

I consiglieri comunali di minoranza del gruppo “CambiAmo Capo” hanno richiesto ufficialmente al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, dott.ssa Antonella Micale, di predisporre, con carattere d’urgenza, un emendamento tecnico al Bilancio di Previsione 2022/2024 – Proposta di Consiglio n. 3 del 17- 01-2023 “Approvazione Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati ai sensi dell’art.174 del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.”.

Questo per doveroso rispetto dei principi contabili, delle osservazioni e dei suggerimenti dell’Organo di Revisione Economico-Finanziario, formalizzati con il verbale n. 10 del 29.01.2023.

Inoltre i Consiglieri Mangano, Gazia, Scafidi, Liotta e Truglio chiedono al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Generale e al Responsabile dell’Area Amministrativa, ognuno nel rispetto delle proprie competenze e responsabilità d’ufficio, a porre in essere quanto necessario ed indispensabile per agevolare l’attività di controllo e di indirizzo dei consiglieri comunali, impegnati nella verifica della coerenza, congruità e attendibilità del documento finanziario di cui all’oggetto, in armonia con i reiterati suggerimenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Insomma quello di questa sera sarà un consiglio comunale piuttosto acceso anche se difficilmente verrà discussa la mozione presentata dalla minoranza sul reintegro del dipendente Matteo Olivo dell’area finanziaria, attualmente impiegato al Comune di Torrenova con l’incarico di responsabile dell’ufficio finanziario.