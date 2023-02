Violenza sessuale su una dodicenne. È la pesante accusa dalla quale dovranno difendersi due quindicenni di Barcellona Pozzo di Gotto raggiunti da un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale dei Minorenni su richiesta della Procura per i Minori.

Ad eseguire il provvedimento sono stati i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto ai quali si sono rivolti i genitori della minore che, notando il malessere generale della figlia, sono riusciti a farsi raccontare la tristissima vicenda.

I fatti risalgono al 7 dicembre scorso, quando i due giovanissimi, avrebbero costretto la ragazzina a seguirli in un luogo isolato per poi subire violenze a sfondo sessuale. I due avevano raggiunto con un ciclomotore una piccola frazione del comprensorio barcellonese per incontrare la dodicenne. I fatti sono stati ripresi con un telefonino per diffondere poi incoscientemente il filmato ad altri amici.

Alla ragazzina veniva tappata la bocca per impedirle di urlare.

I due giovanissimi indagati, che devono rispondere di violenza sessuale aggravata, si trovano adesso agli arresti domiciliari in due diverse comunità alloggio.