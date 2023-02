Entro la fine della settimana, il comune di Patti provvederà ad affidare tre incarichi di progettazione per la riqualificazione dei lungomari di Marina di Patti e Mongiove e quello concernente il quartiere Sant’Ippolito nel Centro Storico.

Come si ricorderà, lo scorso anno, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Bonsignore su input dell’assessore Salvatore Sidoti, aveva ipotizzato di indire un concorso di idee per portare avanti l’iter per la realizzazione dei tre interventi, con l’obiettivo di coinvolgere professionisti nella redazione di proposte progettuali per la crescita sostenibile ed inclusiva del territorio, per provare ad intercettare i i fondi del PNRR e della programmazione comunitaria 2021-2027.

Adesso, invece, ci sarà l’affidamento diretto utilizzando delle somme (circa 70mila euro) già impegnate dalla giunta municipale proprio per il raggiungimento di queste finalità erogate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.

Dopo che i progetti saranno redatti, il comune procederà all’inserimento nel piano triennale dei lavori pubblici per poter intercettare i finanziamenti.

“L’obiettivo dell’Ente di Palazzo dell’Aquila, è quello di dotarsi di progetti per intercettare finanziamenti ad hoc per perseguire -ha detto l’assessore Salvatore Sidoti- la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, lo sviluppo turistico del territorio, la cura della salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale”.

A quanto si apprende, il Comune di Patti sta portando avanti anche l’iter per la riqualificazione di piazzetta Galilei a Marina di Patti, i cui lavori dovrebbero prendere il via nelle prossime settimane per concludersi prima della stagione estiva.

Nello specifico, il progetto prevede l’ammodernamento della piazza, al fine di contribuire alla rigenerazione urbana di una zona che attualmente vige in forte stato di degrado. Contestualmente, in un’ottica di sostenibilità ambientale e di miglioramento della vita sociale, l’intervento si prefigge di valorizzare maggiormente l’area che, seppur nel lato interno della frazione Marina di Patti, si trova in posizione centrale e soprattutto nei pressi della scuola elementare “Filippo Zuccarello”.