Galati Mamertino – Sono stati consegnati e hanno preso il via nella giornata di ieri i lavori, per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza nel territorio comunale di Galati Mamertino.

L’importo del progetto è pari a 66.000 euro e i lavori, che comprendono l’installazione di telecamere lettura targhe e di contesto in alcuni punti nevralgici del paese galatese (e in particolare nei punti d’accesso), sono stati affidati alla ditta Virgilio Service s.r.l.

“Il Comune di Galati Mamertino ha ottenuto il finanziamento con una collocazione in graduatoria, che rende onore al lavoro dell’Amministrazione Comunale galatese – dichiara il Sindaco Vincenzo Amadore -. Il paese galatese ha conquistato il tredicesimo posto utile all’ottenimento del contributo richiesto, su 2078 istanze di finanziamento presentate in tutta Italia e solo 416 complessivamente finanziate. Questo progetto consentirà l’installazione nel nostro territorio di telecamere di ultima generazione ad alta risoluzione, nell’ambito del “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana”, sottoscritto tra il Prefetto di Messina e il nostro Comune, facendo così aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastando ogni forma di illegalità nel nostro territorio. Nei prossimi giorni sarà consegnato alla cittadinanza anche il Centro Comunale di Raccolta. Continuiamo a lavorare per garantire alla comunità servizi sempre più efficienti”.