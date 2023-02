Galati Mamertino – Il Consiglio Comunale di Galati Mamertino, riunitosi ieri sera in Sessione straordinaria ed urgente, ha approvato 2 debiti fuori Bilancio e ha discusso un’interrogazione e un ordine del giorno presentati dal Gruppo di minoranza “Uniti si cresce“.

I debiti fuori Bilancio sono stati applicati con i 3 Consiglieri della minoranza, che hanno abbandonato l’aula e che non hanno partecipato quindi alla discussione dei punti e alla conseguente votazione; le 2 proposte sono state attuate con i voti favorevoli dei 6 Consiglieri di maggioranza presenti sui 7 componenti effettivi (l’Adunanza Consiliare è stata presieduta dal Vice-Presidente del Consiglio Angela Truglio).

Il primo debito fuori Bilancio riguarda una sentenza del TAR Sezione di Catania n. 110/2023, mentre il secondo debito si riferisce alla sentenza del Tribunale di Patti n. 371/2019, che impone all’ente comunale galatese il pagamento di 14.807,03 euro da versare in un’unica soluzione, entro il 31 Marzo 2023.

Il civico consesso è poi passato alla trattazione di un’interrogazione avanzata dai Consiglieri di minoranza, datata 29 Novembre 2022. Il gruppo di minoranza “Uniti si cresce”, tramite il capo gruppo Giuseppe Drago, ha illustrato la propria interrogazione, in cui si richiedono delucidazioni all’Amministrazione sulla partecipazione ai bandi del PNRR in ambito scolastico entro il 28 Febbraio 2022. Il Sindaco galatese Vincenzo Amadore ha messo in evidenza come il Comune di Galati Mamertino ha ottenuto un finanziamento di 209.000 euro per il potenziamento della mensa scolastica nella Scuola secondaria di primo grado, situata in località Contura, e un altro finanziamento di oltre un milione di euro, ricevuto dall’Assessorato alla Famiglia, per l’edificio ex Scuola materna. Il primo cittadino Amadore ha poi letto una risposta scritta che l’Arch. Cavolo ha fornito alla minoranza, motivando le scelte dell’esecutivo per le scuole. Il Consigliere di minoranza Bruno Natale ha sottolineato che, secondo il suo parere, questi finanziamenti non fanno riferimento a quelli del PNRR e ha chiesto al Sindaco che gli vengano forniti tutti gli atti del progetto, attuato nel Febbraio 2022, della palestra comunale. Il Consigliere Natale ha avanzato, oltre alla palestra comunale, anche un altro chiarimento riguardante la Scuola di San Basilio.

Il Sindaco Amadore ha fatto notare che si aspettava un atteggiamento completamente diverso da parte della minoranza, che invece considera come rancoroso; Amadore ha ringraziato i Consiglieri di maggioranza, che hanno dimostrato una grande responsabilità nell’approvare i debiti fuori Bilancio. Il primo cittadino galatese ha evidenziato poi che si sta intervenendo sull’efficientamento energetico delle scuole cittadine, per la palestra comunale e la Casa Albergo per anziani.

Infine il Consiglio Comunale galatese ha parlato di un ordine del giorno, presentato sempre dalla minoranza, riferito agli interventi sul ponte di Via Cavour. Il Sindaco Amadore a riguardo ha spiegato come, insieme all’Assessore Comunale Andrea Carcione, si sia recato direttamente a Messina presso la sede della Città Metropolitana per discutere della questione, e i tecnici hanno subito dimostrato una grande disponibilità. Qualche giorno fa è poi stato effettuato un sopralluogo congiunto, da parte del Genio Civile, della Protezione Civile e dei tecnici della Città Metropolitana, i quali hanno inserito il ponte di Via Cavour tra i progetti da poter attuare (il ponte si trova nella SP 157). L’Assessore Andrea Carcione ha constatato la serietà dei tecnici della Città Metropolitana di Messina, in primis dell’Ing. Chiofalo, che ha preso atto della criticità del ponte e ha assicurato che verrà effettuato un intervento in merito (con un progetto che verrà delineato dalla stessa Città Metropolitana di Messina).