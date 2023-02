Rometta – Sono pronti al tutto per tutto i cittadini di Rometta che chiedono l’istallazione di un Postamat e il miglioramento dei servizi postale a Rometta. Martedì prossimo, il 21 febbraio, il Sindaco Nicola Merlino insieme ai rappresentanti del Comitato di cittadini formatosi per l’ottenimento del postamat, incontreranno Sua Eccellenza il Prefetto di Messina. A lei esporranno le problematiche che incombono nel comune.

“Nonostante gli impegni assunti, in ultimo, telefonicamente, dal dott. Giuseppe Iannaccone, Responsabile delle Relazioni Istituzionali di Poste Italiane, -dichiara il Sindaco Nicola Merlino- sulle legittime istanze dell’Amministrazione comunale e del Comitato di cittadini per l’ottenimento a Rometta di servizi postali dignitosi, nulla, ad oggi, ci è stato ufficialmente comunicato. Pertanto, andiamo avanti con le iniziative che abbiamo pianificato. Martedì 21 febbraio, insieme con i rappresentanti del comitato di cittadini che si è costituito, saremo ricevuti da Sua eccellenza il sig. Prefetto, al quale rappresenteremo la non più accettabile situazione degli Uffici postali di Rometta e le iniziative che abbiamo programmato di intraprendere.”

Le problematiche a Rometta, relative all’argomento, sono molteplici. Vi è infatti un ufficio postale nella frazione di San Cono, che dista oltre 15 km dalla sede di Rometta Marea. In quest’utima è presente un postamat, ma spesso obsoleto, come riferiva lo stesso comitato in occasione della sua costituzione. Oltretutto l’ufficio di San Cono è piccolo e spesso la gente è costretta ad aspettare fuori il proprio turno. Queste le problematiche che più volte hanno esposto sia dal Comitato che il Sindaco Nicola Merlino.