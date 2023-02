Non certo buone notizie per i fumatori. Da domani 434 pacchetti di sigarette e tabacchi, diversi per caratteristiche ma in alcuni casi riconducibili alle stesse marche, aumenteranno dai 10 ai 20 centesimi.

L’aumento è l’effetto di una norma dell’ultima Legge di Bilancio, risulta dal tariffario ufficiale dell’agenzia delle accise, rilanciato dalla Federazione Italiana Tabaccai.

Gli aumenti riguarderanno: sigarette, sigaretti, sigari, tabacco da inalazione senza combustione, trinciati per pipa, trinciati per sigaretta.

Cliccando di seguito, il listino con i nuovi prezzi in vigore da domani: listino sigarette-15-2-2023