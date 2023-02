Quinta vittoria stagionale della JSL Women nel campionato di Eccellenza di calcio femminile. Nella 7^ giornata, la squadra neroverde si è imposta, al “Comunale” di Brolo, sul Gloria Città di San Cataldo per 5-2 grazie ai gol messi a segno da: Emilia Alibrio, Brunilde Anastasi, Ylenia Salerno, Jacqueline Bilardi e Maria Rita Bertè.

Le padrone di casa pigiano il piede sull’acceleratore ad inizio partita e, dopo aver colpito una traversa e mancato diverse buone occasioni, sbloccano il punteggio con la conclusione mancina di Alibrio. Il preciso diagonale di Anastasi vale poi il raddoppio. Le ospiti dimezzano le distanze prima dell’intervallo, mentre nella ripresa, vanno a bersaglio Salerno, Bilardi e Bertè, vanificando, così, il momentaneo 3-2 delle avversarie.

“Abbiamo fatto la partita nonostante ci siano state piccole disattenzioni – ha dichiarato Bertè a fine match –, siamo riuscite a fare girare bene il pallone, applicando i nostri principi ed il risultato positivo è stato il prodotto di tutto questo. Proviamo, inoltre, in settimana vari sistemi di gioco ed il cambio di modulo, a gara in corso, ci ha aiutate, sorprendendo le rivali”. In sintonia l’analisi dell’incontro fatta dal tecnico Marco Palmeri: “Dobbiamo continuare a lavorare su alcuni aspetti, cercando di mantenere sempre alta la concentrazione. La prestazione generale è stata, comunque, eccellente e soltanto rare volte il Gloria ci ha colto di sorpresa, ed è stato bravo nel realizzare due reti”.

Risultati.

Girone A: JSL Women-Gloria Città di San Cataldo 5-2; Palermo-Don Bosco 2000 5-1; Marsala-Vigor Montelepre 9-0. Classifica: Marsala 18; Palermo* 17; JSL Women 15; Gloria Città di San Cataldo 6; Don Bosco 2000 3; Vigor Montelepre 0. * F.c.

Girone B: Santa Lucia-Alpha Sport San Gregorio 22-0; Scicli-Catania 0-4; Vittoria Fc-SSD Unime rinv. Classifica: Catania 21; Santa Lucia 15; SSD Unime 10; Scicli 7; Alpha Sport San Gregorio 6; Vittoria Fc 0.