Ricattate con il rituale del juju. Un rituale che costringe le vittime a obbedire di fronte a qualsiasi imposizione, pena la morte propria o dei loro cari. E così le povere vittime erano costrette a prostituirsi per ripagare quanto preteso dai trafficanti per farle arrivare in Italia: una somma di trentamila euro.

Le indagini sono partite dalla denuncia di una donna nigeriana che nel 2016 era arrivata ad Augusta. Grazie a lei è stata scoperta una “madame” che è ritenuta dai magistrati catanesi responsabile della schiavitù sessuale di almeno otto ragazze, tra cui minorenni. E’ stata rintracciata a Foggia dalla Squadra mobile di Siracusa. Adesso deve rispondere di tratta diesseri umani, riduzione in schiavitù, aggravati dall’aver agito anche in danno di minori, dall’aver esposto le persone ad un grave pericolo per la vita e l’integrità fisica, dall’aver contribuito alla commissione del reato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività delittuose in più di uno Stato, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione e autoriciclaggio dei proventi dell’attività delittuosa.

L’ILLUSIONE, L’INCUBO E IL RICATTO DEL RITO JUJU

Le giovani donne nigeriane entrano nel meccanismo perverso attraverso l’inganno di un posto di lavoro ben pagato sul territorio Europeo con la prospettiva di vivere dignitosamente e poter far vivere decentemente anche i familiari rimasti in Africa. Le ragazze si accorgono che quel lavoro equivale a prostituirsi quando ormai è troppo tardi. E, a questo punto, liberarsi per loro, o meglio secondo le loro credenze, diventa praticamente impossibile. Perché quel rito, alle loro latitudini, diventa una Spada di Damocle perenne. A praticarlo è un sacerdote, uno sciamano chiamato dottore che induce nelle vittime la convinzione che, qualora decidessero di ribellarsi, potrebbero succedere cose molto gravi, fino alla morte, a loro stesse o ai loro familiari.

Quindi è il momento del viaggio: lungo, doloroso, fatto di botte e abusi. Prima di partire, una lunga attesa in un capannone in Libia, dove giornalmente subivano gli abusi dei loro aguzzini. Poi l’arrivo in centro di accoglienza e la fuga per presentarsi dove viene loro ordinato. In poche trovano la forza di ribellarsi.