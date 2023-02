La notizia è stata diffusa dal segretario aziendale della Cisl Fp Palermo Trapani: il pronto soccorso dell’Ospedale Cervello di Palermo sarà chiuso, resterà in funzione soltanto quello di Villa Sofia.

La decisione scaturirebbe da lavori di ristrutturazione nel pronto soccorso del Cervello, ma la preoccupazione è quella che il venir meno del presidio sovraccaricherà oltre misura Villa Sofia, chiamato a servire tutto il bacino occidentale. E così la Cisl chiede l’intervento dell’Assessora Regionale Giovanna Volo “affinché fermi questo iter e venga avviato un confronto al quale partecipino i vertici dell’azienda e le parti sociali”, valutando soluzioni alternative.

Sulla questione è intervenuto il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani: «Prenderò in esame personalmente la questione della prossima chiusura del pronto soccorso dell’ospedale “Cervello” e verificherò attentamente come stanno davvero le cose. L’obiettivo prioritario deve essere evitare che l’assenza di pianificazione e di coordinamento tra le strutture ospedaliere possa generare disservizi anche gravi per i cittadini. Tuteleremo il diritto alla salute con tutti i mezzi a nostra disposizione».