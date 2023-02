Qualche giorno fa è arrivato al Comune di Capo d’Orlando un decreto ingiuntivo di oltre 138 mila euro, oltre interessi.

A battere cassa è la ditta Ecolandia S.r.l., che svolgeva la raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio comunale.

Ma il Comune non ci sta e con una delibera di giunta municipale, datata 14 febbraio 2023, ha infatti deciso di proporre contestualmente domanda riconvenzionale e relativa richiesta del pagamento delle penali dovute dagli inadempimenti contrattuali da parte di Ecolandia S.r.l.

La ditta che sino a qualche anno fa svolgeva il servizio di raccolta rifiuti richiede la liquidazione immediata della somma di oltre 138 mila euro per prestazioni eseguite in forza del contratto di appalto per lo spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica del Comune paladino.

Sembrava fosse ormai un capitolo chiuso la gestione dei rifiuti con un contratto che, alla luce di quanto oggi spende il Comune di Capo d’Orlando per gli stessi servizi, era sembrato piuttosto oneroso.

Già lo scorso anno la Ecolandia aveva dapprima presentato ricorso al passaggio di consegne con la ditta Bono (attuale azienda che svolge il servizio a Capo d’Orlando) e successivamente, nel luglio sempre dello scorso anno, aveva anche ottenuto il respingimento dell’istanza cautelare avanzata al CGARS, nell’ambito del ricorso per revocazione.

Dopo un batti e ribatti il servizio è passato definitivamente nelle mani della Bono SLP S.r.l.

Ma la partita rimane ancora decisamente aperta. È atteso a giorni, infatti, il ricorso sul passaggio del servizio presentato sempre dalla Ecolandia in quanto, quella respinta lo scorso luglio, era l’istanza cautelare.