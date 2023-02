È stato completato, con l’ultima giornata svoltasi all’Enoteca di S. Placido Calonerò a Messina, il percorso di addestramento all’uso delle attrezzature da taglio rivolto a tutti i cantonieri e agli operatori stradali della Città Metropolitana di Messina.

Il corso di formazione, articolato in cinque giornate, svolto anche nei comuni di Roccalumera, S. Agata Militello, Furnari e Villafranca Tirrena, risponde in maniera piena e completa agli adempimenti indicati dalla Legge 215 del 2021, che ha previsto nuove e più rigorose norme per l’addestramento del personale con prove pratiche finali e registrazione per il tracciamento in registro informatizzato.

Gli incontri, coordinati dal Responsabile dell’Ufficio Formazione dott.ssa Maria Luisa Sodo Grasso e dal Responsabile Servizio Prevenzione dott. Sandro Mangiapane, sono stati tenuti dagli esperti ingg. Fausto Buttà ed Enrico Princiotta dell’Organismo Paritetico Territoriale Opt Messina, insieme al Segretario dell’Organismo Paritetico, geom. Giuseppe Moroso.

I docenti si sono soffermati in modo particolare sulle procedure di sicurezza e sul corretto utilizzo delle attrezzature da taglio, come decespugliatori e motoseghe e della loro manutenzione.

Il percorso completa il ciclo rivolto ai dipendenti “cantonieri”, ai quali è stata erogata un’ulteriore formazione sui rischi specifici e sui rischi di segnalazione nei cantieri temporanei e mobili.