Due fotografie di Michele Isgrò, che ritraggono la Rocca di Novara di Sicilia innevata, sono state scelte da sito ufficiale di Vogue e inserite nella sezione PhotoVogue.

Le due fotografie di Michele Isgrò colgono il contrasto della rocca imbiancata dalla neve con l’acceso verde della macchia mediterranea illuminato a spot da un raggio di sole che ha penetrato una fitta coltre di nuvole in una giornata decisamente uggiosa. Le foto sono state scattate dalla strada provinciale che porta a Montalbano Elicona.

Sono intitolate “contrasto siciliano” in riferimento ai colori e alle diverse ambientazioni dell’immediato entroterra isolano con la narrativa di atmosfere e approcci completamente diversi passando in pochi minuti dal mare ai monti.

PhotoVogue è una piattaforma fotografica lanciata nel 2011 da un’idea di Vogue Italia, di proprietà di Condé Nast, ad oggi comprende circa 350mila fotografi di ogni parte del mondo, che ogni settimana propongono migliaia di foto. Ogni lunedì i Photo Editor di Vogue valutano una per una valutando l’aspetto tecnico ed emozionale e se queste non sono in linea con l’estetica e la filosofia della piattaforma vengono scartate; Le pochissime accettate compariranno nella sezione PhotoVogue con il blasonato marchio VOGUE.

Michele Isgrò è membro della Community PhotoVogue da due anni e su Vogue ha un profilo personale tradotto in più lingue, per trovarlo basta inserire il suo nome nella sezione photographers o cliccando direttamente il link: www.vogue.com/photovogue/photographers/297401.

“Alimento la passione per la fotografia con continue sfide personali – dice soddisfatto Michele Isgrò – cercando sempre il confronto con grandi professionisti. In questi primi mesi dell’anno ho già viaggiato per workshop a Milano e Catania più l’esperienza della Fashion Week di AltaRoma. PhotoVogue si aggiunge con soddisfazione, non solo per l’importanza di essere valutato da professionisti della comunicazione per eccellenza, ma anche per la barriera di difficoltà nell’essere scelti. Il valore aggiunto in questo caso è la promozione territoriale, le foto della Rocca Salvatesta di Novara di Sicilia resteranno fisse nel sito di Vogue che raggiunge parecchi milioni di visualizzazioni mensili. Non è la prima volta che le mie foto promuovono il territorio, ricordo quelle di Terme Vigliatore ancora oggi presenti nel sito di Trenitalia sezione Travel Book Terme, quelle di Vincenzo Nibali, o della Green Road di Maceo finita su TGCom24. Ogni foto che sia di ritratto o di paesaggio deve essere narrativa, non solo una composizione bella ma cogliere e trasferire una propria emozione, l’emozione di un momento. Quel raggio di sole che ha illuminato il prato è stato fermo li solo qualche istante. Un attimo dopo le emozioni sarebbero state diverse e diverso il racconto”.

Link della foto: https://www.vogue.com/photovogue/photographers/297401/gallery#4072152