Due denunciati a piede libero per attività di gestione rifiuti non autorizzata. Nei guai sono finiti due palermitani di 19 e 29 anni, sorpresi dai Carabinieri della Stazione di Acquedolci durante un posto di controllo in località Buonriposo.

I due viaggiavano a bordo di un autocarro a bordo del quale trasportavano rifiuti pericolosi e non, consistenti in rottami di ferro, vecchi elettrodomestici, accumulatori esausti e altro, per un peso complessivo di circa una

tonnellata. Il mezzo era sprovvisto della prescritta autorizzazione e il trasportatore aveva omesso di redigere il formulario di identificazione per la tracciabilità dei rifiuti.

Appurato l’abusivo trasporto di rifiuti, i Militari hanno sequestrato l’autocarro affidandolo, con il suo carico di rifiuti, a un custode giudiziario.

L’attività di controllo per la tutela dell’ambiente è costantemente monitorata dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, attraverso i servizi di pattugliamento, con accertamenti spesso effettuati anche con l’ausilio tecnico dei militari del Nucleo Operativo Ecologico di Catania.

La principale finalità è quella di prevenire i reati di specie anche quelli commessi da trasportatori che, privi di autorizzazione e formulari per la tracciabilità dei rifiuti, effettuano illecitamente lo smaltimento nelle aree rurali fino a creare vere e proprie discariche abusive, a cui talvolta danno anche fuoco con il conseguente pericolo per l’incolumità delle persone.