Frazzanò – Divieto di consumo bevande alcoliche durante le sfilate di Carnevale

Le limitazioni saranno in vigore per Sabato 18 e Martedì 21 Febbraio e non si potranno introdurre alimenti e bevande in contenitori di vetro all'interno del corteo dei carri allegorici.

Gabriele Onofaro

Frazzanò – E’ stato disposto, per i giorni di Sabato 18 e di Martedì 21 Febbraio 2023, dalle ore 16:00 sino alla fine delle manifestazioni il divieto di consumo di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, durante le sfilate dei carri allegorici nel Comune di Frazzanò. L’Ordinanza del Sindaco frazzanese Gino Di Pane estende il divieto anche all’introduzione, all’interno del corteo dei carri allegorici, di alimenti e bevande in contenitori di vetro e di lattine; le azioni intraprese serviranno a tutelare la sicurezza delle persone, a preservare l’ambiente e nel contempo a contribuire a creare le condizioni, affinché via sia una maggiore garanzia di ordine pubblico (visto che i frammenti delle bottiglie di vetro, in caso di rottura, potrebbero costituire un serio pericolo per l’incolumità delle persone). Il Carnevale Frazzanese è giunto quest’anno alla sua 53esima edizione e prenderà il via il 16 Febbraio, con la sfilata dei bambini. Le due sfilate dei carri allegorici sono in programma Sabato 18 e Martedì 21 Febbraio, con l’organizzazione dell’Amministrazione Comunale e dell’Associazione socio-culturale “Vivere Frazzanò”, e con il contributo di diversi sponsor cittadini. Le manifestazioni del Carnevale 2023 vedranno anche, oltre alle sfilate, balli, serate danzanti e degustazioni di prodotti tipici. L’Ordinanza dovrà essere pubblicato all’Albo pretorio dell’ente comunale frazzanese, trasmessa alle Stazioni dei Carabinieri di Mirto e di Longi, ed esposta al pubblico in tutti gli esercizi commerciali. Leggi anche Longi – Presentazione domande Servizio Civile prorogata al 20 Febbraio Frazzanò – Si rinnova appuntamento col Carnevale, al via la 53esima edizione

