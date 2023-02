Grande successo per la nona edizione della Maratonina dei Nebrodi che ha visto ieri la partecipazione di 500 atleti giunti da ogni parte della Sicilia e anche da fuori, per la gara organizzata dall’Atletica Nebrodi del neo presidente Biagio Naso.

L’evento, ancora una volta, ha ricordato il Finanziere Maurizio Gorgone- Vittima del Dovere. Tre giri del consolidato e impegnativo percorso che da piazza Crispi porta i podisti sul lungomare, toccando la Nazionale, prima di fare ritorno verso il centro cittadino. A vincere la gara sono stati Francesco Mangano (Monti Rossi Nicolosi) e la ceca Petra Pastorová (MK Seitl Ostrava). Nessun problema per l’atleta originario di Linguaglossa, già vincitore della Supermaratona dell’Etna che ha imposto il suo ritmo fin dai primi metri di gara, chiudendo a braccia alzate con l’ottimo tempo di 1h17’02. Seconda piazza per il calabrese Luigi Imbrogno (Cosenza K42), autore di un’ottima gara chiusa con il crono di 1h18’15, tempo davvero notevole per un atleta della sua categoria la SM55. Terzo posto per il regolarissimo Pietro Paladino (Team Francesco Ingargiola) in 1h19’24.

Di tutt’altra guisa la sfida femminile con il duello sportivo tra la ceca Pastorová, detentrice del record del mondo nella 100 km della categoria SM45 e la peruviana Nadine De La Cruz (GS Il Fiorino), vinto alla distanza e con una decisiva progressione nell’ultimo giro, dall’atleta della Repubblica Ceca giunta sul traguardo con il tempo di 1h21’19. Per la vincitrice della mezza alla Naturosa Catania Marathon piazza d’onore e il tempo di 1h21’42. Per entrambe le battistrada anche la soddisfazione di aver battuto il record del percorso che apparteneva alla catanese Tatiana Betta (1h22’52 – 2013). Terza, ottima la sua gara e sotto i 90 minuti Maria Grazia Bilello (Universitas Palermo) già due volte vincitrice a Sant’Agata di Militello, in 1h29’30.

Francesco Mangano e Maria Grazia Bilello sono i primi ad indossare in questa stagione la maglia Oro, della speciale classifica che somma tutti i tempi delle otto maratonine in circuito. Per quanto riguarda la classifica del Memorial Finanziere Maurizio Gorgone- Vittima del Dovere, riservata alle Forze Armate, il podio ha visto salire sul gradino più alto Luigi Imbrogno dei Vigili del Fuoco, al secondo posto Franco Furnari (Forze Armate), terzo Antonino Bellinvia Ispettore della Guardia di Finanza della Tenenza di Patti.

Le uniche due atlete donne santagatesi a tagliare il traguardo sono state l’Avv. Maria Stella Fazio e Tiziana Oddo, entrambe dell’Asd Amatori Sant’Agata. L’ energica Maria Stella Fazio ha conquistato per categoria SF55 il podio, piazzandosi seconda,con il crono di 1:52:55, ottima prestazione valevole per la prima prova di Grand Prix Regionale Maratonine – 21,97 km . “È stata una gara gara entusiasmante- ha affermato Maria Stella Fazio, tesserata Fidal con l’Asd Amatori Sant’Agata – con la partecipazione di circa 500 atleti- il clima congeniale, il supporto degli amici hanno fatto la differenza in un percorso tecnico”.