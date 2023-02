Patti – Il Club JOFC di Patti ha assistito con 24 soci al match di Serie A Juventus-Fiorentina, valido per la ventiduesima giornata di Campionato e svoltosi Domenica 12 Febbraio all’Allianz Stadium di Torino.

I soci del Club pattese, guidati dal Presidente Ciro Canduci e dal referente per i rapporti con la Juventus Rag. Fabio Amato, sono partiti Domenica mattina dall’aeroporto di Catania direzione Torino Caselle, con diversi striscioni e gadget della formazione bianconera; per la cronaca l’incontro si è concluso sul risultato di 1-0 per la Juventus, con la rete decisiva di Adrien Rabiot.

Anche quest’anno gli iscritti al Club sono stati presenti ad altre partite casalinghe della Juventus, non solo della Serie A, ma anche della Champions League e della Coppa Italia; la Juventus, secondo varie indagini, è la squadra più tifata d’Italia con oltre 8 milioni di tifosi e proprio nel Sud è radicata una “folta colonia bianconera”.