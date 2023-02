Galati Mamertino – Sono stati effettuati ieri dei sopralluoghi nel Comune di Galati Mamertino sul Ponte Via Cavour e sul tratto denominato “Tornello” nella Strada Provinciale 157 (oltre che sulla Strada a scorrimento veloce, sui fiumi, sui torrenti e sulle zone a rischio dissesto idrogeologico).

Le verifiche sono state eseguite in modo congiunto da parte del Genio Civile, della Protezione Civile e dei tecnici della Città Metropolitana di Messina, a seguito delle segnalazioni e dei ripetuti solleciti da parte dell’Amministrazione Comunale galatese.

Con riguardo al tratto di strada “Tornello” il progetto di risistemazione del piano stradale (già predisposto) è stato inserito nella programmazione; gli amministratori informano che a breve dovrebbe essere realizzato. Sono poi state evidenziate tutte le criticità esistenti nel Ponte di Via Cavour (inserito nella long list dei ponti da monitorare) e sono stati delineati gli interventi di messa in sicurezza delle arcate, adottando soluzioni che permetteranno di non interrompere il traffico veicolare e che dovranno essere eseguiti.

“Nel corso del proficuo incontro un impegno concreto è stato assunto, in merito alla cosiddetta provincializzazione dell’intero tratto di strada di collegamento (scorrimento veloce) che parte dal nostro Comune fino ad arrivare a “Due Fiumare”. I nostri uffici stanno provvedendo a fornire i documenti richiesti e, in particolare, le indagini geognostiche e i progetti già redatti per alcuni dei dissesti che attraversano l’arteria stessa, in modo da realizzare interventi sinergici”.